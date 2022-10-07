Звільняємо нашу землю від псевдореферендумів та дійдемо до земель, окупованих раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України щодня звільняють нашу землю і людей від псевдореферендумів.

"Тільки протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема, шість у Луганській області", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.

За його словами, "загалом за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі та 96 населених пунктів".

"І я хочу сьогодні відзначити бійців 92-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за героїчні зусилля для звільнення української землі", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "хороші результати є і на півдні України за цей тиждень – щодня звільняємо і там нашу землю та наших людей від псевдореферендуму. Обов'язково дійдемо і до земель, окупованих Росією раніше".