Події

21:48 07.10.2022

Двоє дітей загинули, підірвавшись на міні на окупованій території Запорізької області

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Двоє дітей загинули, підірвавшись на міні на окупованій території Запорізької області

У Запорізькій області на окупованій території Василівського району двоє малолітніх дітей загинули, підірвавшись на міні, встановленій російськими військовими, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

За даними відомства, у с.Підгірне Василівського району двоє дітей - п'ятирічна дівчинка та десятирічний хлопчик разом із родичем вийшли за село шукати стійкий мобільний зв'язок. У районі місцевого цвинтаря хлопчик наступив на російську міну та загинув на місці.

Дівчинку було госпіталізовано, проте лікарям не вдалося врятувати її життя - від тяжких поранень вона померла.

Факт загибелі дітей внесено поліцією до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни).

Ведеться розслідування.

 

 

 

Теги: #діти #загибель #міни

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