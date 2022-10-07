На саміті ЄС досягнуто прогресу у питанні встановлення "стелі" цін на газ

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на неформальному саміті ЄС у Празі, що відбувся в п'ятницю, обговорювалося питання щодо цін на газ, а також тематика допомоги Україні.

Фон дер Ляєн повідомила на пресконференції, що на саміті було "досягнуто прогресу у питанні встановлення "стелі" цін на газ".

Вона також зазначила, що "було продовжено дебати про засоби, якими можна допомогти Україні". "Ми твердо підтримуємо Україну", - наголосила голова ЄК.

Голова Єврокомісії нагадала, що від початку вторгнення РФ Україні виділено Євросоюзом уже 19 млрд євро. "Це, не враховуючи військової допомоги", - уточнила фон дер Ляєн, додавши, що ще буде допомога у відновленні України.

"Підтримка України у цій справі є метою спільної конференції, яку комісія та головування G7 проведуть наприкінці цього місяця у Берліні", - оголосила голова ЄК.

"Що вже ясно, так це те, що нам доведеться визначити нові джерела фінансування, тому що знадобиться величезна сума. І нам доведеться встановити дуже структурований підхід, щоб забезпечити передбачуваність фінансування, прозорість того, як це буде здійснюватися, і, звичайно ж, стійкість фінансування для України", - пояснила фон дер Ляєн.

Раніше у п'ятницю за встановлення "стелі" ціни на газ виступила голова Європейського парламенту Роберта Мецола. "Нам потрібен сильний сигнал єдності. Ось чому Європейський парламент закликав до встановлення верхньої межі цін на газ у всьому ЄС", - заявила вона у Празі перед початком неформального засідання Європейської ради.