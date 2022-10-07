Зеленський вітає рішення МВФ щодо виділення Україні $1,3 млрд

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення МВФ щодо надання України $1,3 млрд.

"Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у рамках Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну. Дякуємо за підтримку Кристаліні Георгієвій та виконавчій раді МВФ!", - написав він у твіттері у п'ятницю.

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що МВФ надасть Україні додаткові $1,3 млрд.

"Це означає, що загальне фінансування від Фонду з початку війни становитиме 2,7 млрд. доларів. Отриманий транш буде спрямований на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також посилення стійкості нашої економіки", - написав Шмигаль у телеграмі.

Загалом із початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали близько $20 млрд, завдяки цим коштам "ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні витрати цього року", зазначив прем'єр.

"Наступного року очікуємо нової великої програми МВФ, а також фінансування від США, ЄС та інших країн G7", - написав також Шмигаль.