Події

17:36 07.10.2022

Посол США привітала лауреата Нобелівської премії миру "Центр громадянських свобод"

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Посол США привітала лауреата Нобелівської премії миру "Центр громадянських свобод"

Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала лауреатів Нобелівської премії миру Олександру Матвійчук та "Центру громадянських свобод", який, за її словами, є лідером у притягненні до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

"Вітаємо лауреатів Нобелівської премії Олександру Матвійчук та "Центр громадянських свобод" - лідера у притягненні до відповідальності за воєнні злочини в Україні та яскравий зразок сили українського громадянського суспільства загалом", - написала Брінк у твіттері у п'ятницю.

У п'ятницю Нобелівську премію миру 2022 року було присуджено білоруському правозахиснику Олесю Біляцькому, правозахисному центру "Меморіал" (РФ), а також українській організації "Центр громадянських свобод".

Олександра Матвійчук - голова організації "Центр громадянських свобод".

 

Теги: #нобелівськаї_премїя #брінк_бріджит

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