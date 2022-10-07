Російські війська випустили по Нікопольському району близько 100 ракет і снарядів – К.Тимошенко

Російські війська випустили в п'ятницю близько 100 снарядів і ракет по Нікопольському району Дніпропетровської області, сказав на брифінгу в Києві в п'ятницю заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Зафіксовано близько 100 прильотів у міста та села. У Нікополі пошкоджено багатоповерхівку, 13 приватних будинків і транспортне підприємство, господарські споруди, газогін та лінії електропередач. На щастя, люди не постраждали", – сказав він.

Також сьогодні, за його словами, під обстрілом був Шевченківський район Запоріжжя. "Російські ракети летіли і в м. Гуляйполе Запорізької області. По ньому випустили три ракети С-300 в одну з фабрик", – сказав Тимошенко.

Він наголосив, що з початку війни ЗСУ деокупували понад 2400 кв. км української землі на півдні. "У Херсонському районі деокуповано шість населених пунктів, у Бериславському – 61. У цьому районі проведено стабілізаційні заходи у 19 населених пунктах", - сказав Тимошенко.

За його словами, у селах Воронцовка та Високопілля відновлюють роботу трансформаторів. "У с. Золота Балка та Гаврилівка проводять роботи з відновлення мобільного зв'язку. В Архангельському, Високопіллі та Осокорівці частина критичної інфраструктури відновленню не підлягає", - сказав він.