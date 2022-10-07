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16:35 07.10.2022

Шмигаль про ядерний шантаж Путіна: Ми розуміємо, що він блефує, але, підвищуючи ставки, він робить якісь кроки

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Шмигаль про ядерний шантаж Путіна: Ми розуміємо, що він блефує, але, підвищуючи ставки, він робить якісь кроки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що президент Росії Володимир Путін блефує, говорячи про ядерну зброю, але вважає, що не можна нехтувати такими заявами.

"Не можна нехтувати шантажем Путіна. Ми розуміємо, що він блефує, але, підвищуючи ставки, він робить якісь кроки", - сказав Шмигаль в інтерв'ю чеському суспільному мовнику Czech Television, відповідаючи на запитання, чи війна переросте в ядерну.

Прем'єр зазначив, що Росія також вдається до ядерного шантажу, використовуючи такі об'єкти, як Запорізька АЕС.

"Він її, фактично окупувавши, вмикає-вимикає як пральну машинку щодня. Так не можна поводитися на атомному об'єкті", - заявив він.

Шмигаль наголосив, що оскільки вже зрозуміло, що росіяни не мають культури поведінки з атомними об'єктами, "ми не впевнені, чи мають вони культуру поведінки з ядерною зброєю".

 

Теги: #ядерна_зброя #шмигаль

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