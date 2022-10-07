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16:17 07.10.2022

Зеленський закликав країни Європи посилити співпрацю в оборонній та енергетичній сферах

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Зеленський закликав країни Європи посилити співпрацю в оборонній та енергетичній сферах

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в п'ятницю через відеозв'язок на засіданні Європейської Ради, закликав до посилення співпраці в оборонній та енергетичній сферах на тлі протистояння російській агресії.

У своєму відеозверненні глава держави наголосив на тому, що лише єдність у Європі може стати дієвою відповіддю на спроби Росії спровокувати антиєвропейську кризу.

"Єдність не лише серед політиків, у правовому просторі, в наших інституціях. Дуже важливо, щоб зберігалася єдність нашого з вами сприйняття Європи як завдання... Бо це джерело нашої з вами сили. Європа залишатиметься саме такою, як зараз, поки європейці сприйматимуть те, що мають, те, як живуть, те, що отримали від попередніх поколінь, не як даність, а як завдання", - сказав Зеленський.

Загальноєвропейським завданням, за словами президента, також є мир у Європі, цінності демократії та свободи, соціальної рівності та різноманітності, а також безпека.

"Це не щось таке, що ми можемо просто отримати від батьків і просто передати своїм дітям... Це завдання, що постійно оновлюється, яке ніколи не можна полишити і яке незмінно потребує нових думок, кроків і рішень, щоб зберегти все те, що ми з вами так цінуємо і що так звично для нас. І особливо зараз, коли Європу так жорстоко, багаторівнево атакує найбільш антиєвропейська держава сучасного світу – Росія", - зазначив він.

Водночас глава держави наголосив, що лише завдяки тому, що український народ зупинив навалу Росії в Україні, Росія поки не може принести таку ж війну й іншим частинам Європи, зокрема країнам Балтії, Польщі, Молдові.

На тлі спровокованої РФ жорсткої цінової кризи, маніпуляцій з енергоринком Росія досягає небаченого тиску на рівень життя абсолютної більшості європейців, зазначив Зеленський, додавши, що весь світ через захоплення російськими військами Запорізької атомної станції перебуває на межі радіаційної катастрофи.

Відповіддю на це, за його словами, має стати посилення оборонної та енергетичної співпраці в Європі.

"Ми налагодили і маємо тільки збільшувати нашу взаємодію у безпековій і оборонній сферах. Збільшувати постачання зброї, боєприпасів для захисту від російської навали. Збільшувати виробництво зброї та боєприпасів у Європі, щоб бути незмінно готовими до захисту нашого спільного простору", - сказав він.

"І ми маємо максимально вкладатися зараз у нашу оборону, в нашу безпеку, у нашу співпрацю, щоб у будь-кого у світі, у кого може навіть просто промайнути думка, щоб розпочати антиєвропейський курс, назавжди збереглося усвідомлення, що сила європейської єдності нездоланна", – додав Зеленський.

Крім того, зазначив президент, необхідно дуже уважно підійти до питання захисту спільної критичної інфраструктури, особливо після диверсій, що відбулися на газогонах у Балтійському морі.

"Ніколи раніше наш континент не був поставлений перед такою загрозою – загрозою знищення підводних трубопроводів, кабелів, тунелів. Але зараз від Росії можна очікувати і цього. Водночас ми маємо посилювати нашу співпрацю, щоб допомогти один одному забезпечити всіх європейців належними енергетичними гарантіями", - додав він.

У цьому контексті Зеленський закликав країни Європейської Ради до створення умов щодо фізичного захисту енергетичних об'єктів від російських ударів, забезпечення України великою кількістю систем протиповітряної оборони напередодні зими.

Він також закликав Європу вплинути на Росію у питанні виконання вимог МАГАТЕ щодо демілітаризації станції та сприяти якнайшвидшому відновленню в Україні зруйнованої Росією критичної інфраструктури, подякувавши тим країнам, які вже розпочали роботу за Fast Recovery Plan.

Крім того, глава держави закликав європейські країни посилити систему санкційного тиску на агресора.

 

Теги: #європа #зеленський

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