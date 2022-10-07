Унаслідок обстрілів Сумщини окупантами в п'ятницю одна людина загинула – К.Тимошенко

Російські окупанти в п'ятницю знову обстріляли прикордонні райони Сумщини, унаслідок чого одна людина загинула, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Окупанти продовжують тероризувати прикордонні регіони. За минулу добу в Сумській області зафіксовано 19 обстрілів, всього 170 прильотів на території регіону. Серед іншого ворог застосував некеровані ракети з гелікоптера", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

У повідомленні уточнюється, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та лінії електропередач, є поранені.

"Сьогодні обстріли продовжуються. Вже відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється", - наголосив він.