Події

13:36 07.10.2022

Унаслідок обстрілів Сумщини окупантами в п'ятницю одна людина загинула – К.Тимошенко

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Унаслідок обстрілів Сумщини окупантами в п'ятницю одна людина загинула – К.Тимошенко

Російські окупанти в п'ятницю знову обстріляли прикордонні райони Сумщини, унаслідок чого одна людина загинула, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Окупанти продовжують тероризувати прикордонні регіони. За минулу добу в Сумській області зафіксовано 19 обстрілів, всього 170 прильотів на території регіону. Серед іншого ворог застосував некеровані ракети з гелікоптера", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

У повідомленні уточнюється, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та лінії електропередач, є поранені.

"Сьогодні обстріли продовжуються. Вже відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється", - наголосив він.

Теги: #тимошенко #загиблі #сумська_область

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