Події

12:14 07.10.2022

Мінреінтеграції працює над поверненням 32 депортованих до Росії дітей, чиї батьки перебувають в Україні, - Верещук

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Мінреінтеграції працює над поверненням 32 депортованих до Росії дітей, чиї батьки перебувають в Україні, - Верещук

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що відомство працює над поверненням 32 депортованих до Росії дітей, чиї батьки перебувають в Україні.

"Ми знаємо, яких дітей викрали, й вимагаємо від Росії їх повернути. Станом на сьогодні в нас проводиться робота щодо повернення 32 дітей, які перебувають на території Російської Федерації, але мають батьків тут, і батьки хочуть повернути таких дітей", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вдень.

Крім того, віцепрем'єр розповіла, що є факти, коли депортованих до Росії українських дітей зі статусами незаконно всиновлюють.

Вона наголосила, що такі батьки притягуватимуться до кримінальної відповідальності за незаконне всиновлення українських дітей.

Теги: #діти #мінреінтеграції

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