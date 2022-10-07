У Києві у п'ятницю розпочинається опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – мер

Опалювальний сезон для закладів соціальної сфери в Києві розпочнеться у п'ятницю, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Сьогодні Київ розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста", - написав Кличко в телеграмі.

Він уточнив, що об'єкти підключатимуть до тепла індивідуально – за заявками їхніх керівників. "Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки що недоцільність увімкнення тепла. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого – не витрачати дарма тепло", - наголосив мер.

При цьому, за його словами, більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дають змогу регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

"Щодо житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, щоб рішення про початок підключення тепла було виваженим і раціональним", - підсумував Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/1527