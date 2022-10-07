На деокупованій території Харківщини працюють польські експерти, за кілька тижнів міжнародні фахівці зможуть працювати в Лимані – глава МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський наголошує на важливості залучення міжнародних експертів до фіксації воєнних злочинів РФ на деокупованих територіях.

"Поліція, експерти з Польщі виїжджають на деокуповані території Харківської області, дивляться поховання в Ізюмі, переконуються в тому, що ми побачили в перші дні деокупації, і доносять це своєму уряду", - сказав глава МВС у п'ятницю в ефірі національного телемарафону.

За словами Монастирського, це дуже важливо, оскільки так західна експертна громадськість підтверджує ті висновки, яких дійшли українські експерти та слідчі.

"Якщо ми говоримо про Лиман, розуміємо, що за кілька тижнів також зможемо показати це міжнародній спільноті", - наголосив глава МВС.

Також міністр розповів, що в Лимані фактично кожен десятий будинок зруйнований ущент, половина будинків пошкоджена, світла й тепла в місті немає.

Дуже гостре питання, за словами міністра, – це розмінування територій. "Це серйозно перешкоджає швидкому поновленню діяльності всіх органів влади та пересуванню людей", - додав він.

Загалом, як наголосив Монастирський, забрудненість із погляду мінної небезпеки на територіях, які звільняються зараз у Харківській і Донецькій областях, удвічі більша, ніж на деокупованих навесні територіях Київської, Чернігівської, Сумської областей.