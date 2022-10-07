Події

11:06 07.10.2022

На деокупованій території Харківщини працюють польські експерти, за кілька тижнів міжнародні фахівці зможуть працювати в Лимані – глава МВС

1 хв читати
На деокупованій території Харківщини працюють польські експерти, за кілька тижнів міжнародні фахівці зможуть працювати в Лимані – глава МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський наголошує на важливості залучення міжнародних експертів до фіксації воєнних злочинів РФ на деокупованих територіях.

"Поліція, експерти з Польщі виїжджають на деокуповані території Харківської області, дивляться поховання в Ізюмі, переконуються в тому, що ми побачили в перші дні деокупації, і доносять це своєму уряду", - сказав глава МВС у п'ятницю в ефірі національного телемарафону.

За словами Монастирського, це дуже важливо, оскільки так західна експертна громадськість підтверджує ті висновки, яких дійшли українські експерти та слідчі.

"Якщо ми говоримо про Лиман, розуміємо, що за кілька тижнів також зможемо показати це міжнародній спільноті", - наголосив глава МВС.

Також міністр розповів, що в Лимані фактично кожен десятий будинок зруйнований ущент, половина будинків пошкоджена, світла й тепла в місті немає.

Дуже гостре питання, за словами міністра, – це розмінування територій. "Це серйозно перешкоджає швидкому поновленню діяльності всіх органів влади та пересуванню людей", - додав він.

Загалом, як наголосив Монастирський, забрудненість із погляду мінної небезпеки на територіях, які звільняються зараз у Харківській і Донецькій областях, удвічі більша, ніж на деокупованих навесні територіях Київської, Чернігівської, Сумської областей.

Теги: #польща #експерти #військові_злочини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 05.10.2022
Зеленська отримала Премію лицаря свободи, присуджену народу України за протистояння російській агресії – пресслужба президента

Зеленська отримала Премію лицаря свободи, присуджену народу України за протистояння російській агресії – пресслужба президента

19:01 04.10.2022
Німеччина більше не виплачуватиме репарації Польщі за Другу світову війну - міністр

Німеччина більше не виплачуватиме репарації Польщі за Другу світову війну - міністр

18:31 04.10.2022
Польські медики надають допомогу мирним жителям Харкова та звільнених районів Харківщини

Польські медики надають допомогу мирним жителям Харкова та звільнених районів Харківщини

18:12 03.10.2022
Польща готує нову місію експертів для фіксації воєнних злочинів

Польща готує нову місію експертів для фіксації воєнних злочинів

16:04 02.10.2022
Прикордонна служба Польщі повідомила про різке зростання спроб нелегального переходу білорусько-польського кордону

Прикордонна служба Польщі повідомила про різке зростання спроб нелегального переходу білорусько-польського кордону

17:03 29.09.2022
Rozetka запустила доставку до Польщі

Rozetka запустила доставку до Польщі

16:29 29.09.2022
Держенерготрейдер "ЕКУ" з 1 жовтня розпочне постачання е/е до Польщі, розділивши перетин із "ДТЕК Західенерго"

Держенерготрейдер "ЕКУ" з 1 жовтня розпочне постачання е/е до Польщі, розділивши перетин із "ДТЕК Західенерго"

21:10 28.09.2022
Українки народили у Польщі понад 4,5 тис дітей після 24 лютого

Українки народили у Польщі понад 4,5 тис дітей після 24 лютого

17:55 27.09.2022
Встановлено військовослужбовця РФ, який змушував мирних жителів Ірпеня йти замінованим лісом і розстріляв цивільного

Встановлено військовослужбовця РФ, який змушував мирних жителів Ірпеня йти замінованим лісом і розстріляв цивільного

13:32 27.09.2022
В Україну прибули французькі слідчі, у середу вони вирушать до Ізюму - МЗС

В Україну прибули французькі слідчі, у середу вони вирушать до Ізюму - МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лауреатами Нобелівської премії миру 2022 року стали "Центр громадянських свобод" (Україна), Олесь Біляцький (Білорусь), організація "Меморіал" (РФ)

Кількість звільнених територій на Херсонщині збільшилася до 500 кв. км - ОК "Південь"

Окупанти втратили за добу в Україні близько 350 військових, 17 танків, 31 артсистему та 20 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю – голова обладміністрації

Щонайменше 15 людей вважаються зниклими безвісти після ракетного обстрілу Запоріжжя – міськрада

ОСТАННЄ

У Яцківці під Лиманом знайдено штаб загарбників із важливою документацією – ДБР

Лауреатами Нобелівської премії миру 2022 року стали "Центр громадянських свобод" (Україна), Олесь Біляцький (Білорусь), організація "Меморіал" (РФ)

Мінреінтеграції працює над поверненням 32 депортованих до Росії дітей, чиї батьки перебувають в Україні, - Верещук

У Києві у п'ятницю розпочинається опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – мер

Кількість звільнених територій на Херсонщині збільшилася до 500 кв. км - ОК "Південь"

Нічними обстрілами пошкоджено будинки в багатьох населених пунктах Донеччини, обійшлося без постраждалих – голова обладміністрації

Окупанти втратили за добу в Україні близько 350 військових, 17 танків, 31 артсистему та 20 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Росіяни знову вдарили по житловому сектору в Запоріжжі, одна з ракет впала у двір багатоповерхового будинку, відомо про одного постраждалого - влада

РОСІЯНИ ЗНОВУ ВДАРИЛИ ПО ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРУ В ЗАПОРІЖЖІ, ОДНА З РАКЕТ ВПАЛА У ДВІР БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ, ВІДОМО ПРО ОДНОГО ПОСТРАЖДАЛОГО - ВЛАДА

Звільнені з полону захисники "Азовсталі" проходять лікування та дають свідчення про воєнні злочини окупантів – глава МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА