Окупанти втратили за добу в Україні близько 350 військових, 17 танків, 31 артсистему та 20 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 350 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок п'ятниці, 7 жовтня, сягають близько 61 тис. 680 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 17 танків і 29 бойових броньованих машин (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення – 2466 і 5093 одиниці відповідно.

За добу в Україні було знищено 31 артилерійську систему окупантів, вісім одиниць автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами) та одну одиницю спеціальної техніки. Збито ворожий вертоліт і 20 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня противника.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1455 артсистем, 344 реактивні системи залпового вогню, 177 засобів протиповітряної оборони, 3862 автомобілі й автоцистерни, 135 одиниць спеціальної техніки та 15 суден. Знищено 266 літаків і 233 вертольоти, збито 1067 безпілотників і 246 крилатих ракет.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

"Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та криворізькому напрямках", - ідеться у зведенні.