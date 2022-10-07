Події

10:43 07.10.2022

Росіяни знову вдарили по житловому сектору в Запоріжжі, одна з ракет впала у двір багатоповерхового будинку, відомо про одного постраждалого - влада

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Російські загарбники в п'ятницю вранці знову завдали удару по житловому сектору в Запоріжжі, інформація про постраждалих з'ясовується, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Рашисти знову б'ють по житловому сектору міста. На місцях працюють відповідні служби", - написав він у телеграм-каналі.

У свою чергу голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив: "Одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджено комунальні мережі".

Він уточнив, що наразі відомо про одного постраждалого, в нього осколкові поранення. "Інформація уточнюється", - сказав Старух.

 

 

Теги: #запоріжжя #обстріли

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