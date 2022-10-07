Звільнені з полону захисники "Азовсталі" проходять лікування та дають свідчення про воєнні злочини окупантів – глава МВС

Звільнені з російського полону захисники Маріуполя проходять лікування та психологічну реабілітацію, дають СБУ свідчення про воєнні злочини окупантів, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Усі хлопці та дівчата, які були звільнені, сьогодні потребують медичної допомоги. Вона їм надається – кожному різною мірою, але абсолютно кожен із них потребує і медичної, і психологічної допомоги", - сказав глава МВС у п'ятницю в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив: "Далеко не все можна сказати в ефірі про ті умови, про те, що відбувалося з ними в полоні, але все це вони зараз розповідають слідчим. Із ними працюють слідчі СБУ, фіксують воєнні злочини, які коїлися стосовно наших хлопців, а також те, що вони бачили до того, як потрапили в полон, тобто ті злочини, які відбувалися на "Азовсталі", в Маріуполі.

Міністр висловив переконання в тому, що після деокупації цих територій на українських правоохоронців чекають дуже серйозні розслідування воєнних злочинів, скоєних загарбниками.

"Зараз вони (захисники "Азовсталі") перебувають на лікуванні, дають показання, і, я думаю, через певний час не лише командирів, а й рядових ми також зможемо побачити особисто", - підсумував Монастирський.