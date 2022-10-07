Окупанти атакували Миколаїв уночі іранськими дронами, обійшлося без жертв – голова обладміністрації

Російські окупанти атакували Миколаїв близько 1:20 ночі в п'ятницю, за попередніми даними, безпілотними дронами-камікадзе, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"У результаті виникла пожежа даху двоповерхової будівлі в одному з районів Миколаєва. Без жертв і постраждалих", - написав Кім у телеграмі.

За його словами, за минулу добу в Миколаївській області було знищено шість ворожих безпілотників. "З 09:00 по 11:00 на підльоті з моря до Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано два ворожі дрони-камікадзе Shahed-136 і один ударний безпілотник Mohajer-6. Також близько 15:00 ліквідовано два БПЛА окупантів Mohajer-6 і "Орлан-10", - розповів Кім.