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09:46 07.10.2022

Використання РФ іранських безпілотників суттєво на перебіг війни не вплине - ISW

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Використання РФ іранських безпілотників суттєво на перебіг війни не вплине - ISW

Використання російською стороною безпілотних літальних апаратів іранського виробництва не призводить до асиметричних ефектів, як використання Україною наданих США систем HIMARS, і навряд чи суттєво вплине на перебіг війни, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 6 жовтня.

"Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України бригадний генерал Олексій Громов заявив 6 жовтня, що російські війська застосували проти України 86 іранських безпілотників Shahed-136, 60% з яких українські сили вже знищили... Російські сили, схоже, не фокусують ці безпилотнки на асиметричних вузлах поблизу поля бою. Вони використали багато безпілотників проти цивільних цілей у тилу, ймовірно, сподіваючись створити нелінійні ефекти за допомогою терору. Такі зусилля не мали успіху", - йдеться у зведенні.

Також аналітики зазначають, що РФ, імовірно, вже використала "нетривіальний відсоток" від поставлених Shahed-136, якщо твердження анонімного представника американської розвідки наприкінці серпня були вірними, що Іран, імовірно, поставить Росії "сотні" безпілотників.

У зведенні повідомляється, що 6 жовтня українські сили, ймовірно, продовжили контрнаступальні операції на північному сході Харківської області в районі Куп'янська та операції зі створення загрози російським позиціям уздовж дороги Кремінна-Сватове на заході Луганської області. Російські війська, своєю чергою, ймовірно, займають оборонні позиції на півночі Херсонської області після обвалення російської лінії фронту на північний схід від Херсона.

Крім того, російські війська продовжували 6 жовтня наземні атаки в Донецькій області і, ймовірно, поступово просувалися вперед у районі Бахмута, а також продовжували завдавати планових артилерійських, авіаційних і ракетних ударів на захід від Гуляйполя Запорізької області, а також у Дніпропетровській і Миколаївській областях.

"Місцеві російські чиновники, схоже, гарячково шукають способи фінансувати свої мобілізовані підрозділи, оскільки Кремль дедалі частіше очікує, що місцеві адміністрації оплачуватимуть воєнні дії з власних бюджетів. Український центр опору повідомив 6 жовтня, що російські сили почали примусову мобілізацію громадян України в окупованих Росією Кремінній і Старобільську Луганської області", - розповіли в ISW.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-6

Теги: #війна #isw

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