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09:43 07.10.2022

Резніков: Ми гарантуємо життя і безпеку військовим РФ, які відмовляться воювати, і доб'ємося трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази

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Резніков: Ми гарантуємо життя і безпеку військовим РФ, які відмовляться воювати, і доб'ємося трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до російських військовослужбовців і закликав їх невідкладно скласти зброю під гарантії збереження їхнього життя та безпеки.

"Ми гарантуємо життя, безпеку та справедливість усім, хто відмовиться воювати негайно. І ми досягнемо трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази. Ви ще можете врятувати Росію від трагедії, а російську армію - від приниження", - сказав Резніков у своєму відеозверненні, оприлюдненому в п'ятницю вранці, зазначивши, що насамперед його слова адресовані російським офіцерам і командуванню.

"Ваші десантники зараз гинуть на правому березі Дніпра. Вони знають свою справу. Але хтось у Кремлі вирішив відправити їх на вірну смерть. Чому так відбувається? Все дуже просто: вас обдурили і зрадили… Ви платите кров'ю за чиїсь фантазії та хибні цілі. Тепер вас не слухають. Тому що послухати вас зараз - означає визнати помилки. А в Москві не люблять правду. Їм простіше розповісти, як ви героїчно загинули в битві з вигаданими полчищами НАТО. Країни НАТО постачають нам зброю. Це правда. Але б'ють вас цією зброєю українські воїни", - наголосив глава відомства.

За його словами, багато російських військових уже зрозуміли, що їх "направили помирати не за праву справу".

"Ким ви будете після цієї війни для своїх дітей та онуків, коли вони дізнаються правду? Як увійдете в історію? Як ті, хто воював під одним прапором із зеками? Ви й залишитеся в пам'яті як злодії, ґвалтівники та вбивці... Вас зроблять винними. І знову зрадять, як уже зраджували не раз. Згадайте війни в Чечні. Вас уже публічно принижують ті, хто воює у тік-току. І це – лише початок", - сказав Резніков.

Він зазначив, що в московських чиновників і політиків, які відправили російських військовослужбовців на війну, гроші та майно, їхні родини перебувають у країнах НАТО. "Вони розуміють, що потрапили в пастку з війною. І зроблять усе, щоб списати на вас свої прорахунки. Своє злодійство. Перекласти на вас відповідальність", - сказав міністр.

"Я не даватиму вам порад. Просто знайте: українцям не потрібна російська земля – нам достатньо своєї. І ми повернемо її всю", - резюмував Резніков.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=GGqs-OgwTBs

Теги: #міноборони #резніков

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