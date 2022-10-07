Події

08:34 07.10.2022

У Вишгородському районі будуть проводитись навчання для саперів, можуть бути чутні звуки вибухів

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У Вишгородському районі будуть проводитись навчання для саперів, можуть бути чутні звуки вибухів

У п'ятницю, 7 жовтня, у Вишгородському районі будуть проводитись навчання для саперів, через що можуть бути чутні звуки вибухів, повідомляє Київська ОВА.

"Сьогодні, 7 жовтня, з 9:00 на території Димерської громади Вишгородського району проводитимуться навчання для саперів. У рамках запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах можливі звуки вибухів", - сказано в повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #навчання #київська_область #сапери

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