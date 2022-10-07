У Вишгородському районі будуть проводитись навчання для саперів, можуть бути чутні звуки вибухів

У п'ятницю, 7 жовтня, у Вишгородському районі будуть проводитись навчання для саперів, через що можуть бути чутні звуки вибухів, повідомляє Київська ОВА.

"Сьогодні, 7 жовтня, з 9:00 на території Димерської громади Вишгородського району проводитимуться навчання для саперів. У рамках запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах можливі звуки вибухів", - сказано в повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.