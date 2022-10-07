Події

07:42 07.10.2022

Кількість загиблих у результаті обстрілу Запоріжжя зросла до 11 осіб

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Кількість загиблих у результаті обстрілу Запоріжжя зросла до 11 осіб

У результаті ракетних ударів по житлових будинках у Запоріжжі загинуло 11 людей, 21 – було врятовано, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

"За однією адресою з-під завалів п'ятиповерхового житлового будинку деблоковано 8 загиблих, врятовано 6 осіб, з яких 5 госпіталізовано. За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано трьох загиблих, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Станом на 07:00 до робіт залучено 45 осіб та 12 од. техніки ДСНС, а також 5 од. техніки комунальних служб

У четвер повідомлялося про сім ракетних ударів по житлових багатоквартирних будинках у Запоріжжі. В обласному управлінні ДСНС повідомлялося, що рятувальники дістали тіла трьох загиблих з-під завалів житлового будинку. Пізніше глава ОВА повідомляв, що в результаті обстрілу загинули 7 людей, ще 5 - вважаються зниклими безвісти.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #вибух #обстріли

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