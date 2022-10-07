Кулеба зустрівся з президентом Гани

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із президентом Гани Наною Акуфо-Аддо, повідомляє пресслужба МЗС.

"На розвиток двостороннього діалогу з президентом Володимиром Зеленським мене тепло прийняв президент Нана Акуфо-Аддо в Аккрі. Гана є другом і партнером України в Африці та за її межами. Ми стоїмо пліч-о-пліч у боротьбі зі спільними викликами й у тому, щоб принести процвітання нашим народам", - ідеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер увечері.