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07:30 07.10.2022

Подоляк: Слова Зеленського про превентивний ядерний удар – черговий російський фейк

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Подоляк: Слова Зеленського про превентивний ядерний удар – черговий російський фейк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк спростував інформацію про те, що Україна закликає до превентивного використання ядерної зброї.

"Черговий російський фейк. 1. Жодного слова від Зеленського про превентивний ядерний удар по РФ. 2. Зеленський нагадав про російський ядерний шантаж і запропонував світу превентивно окреслити для Росії наслідки та посилити удари по РФ – санкції та збройну допомогу Україні", - написав він у твіттері в четвер увечері.

Як повідомлялося, прессекретар президента Сергій Никифоров наголосив, що шантажувати світ вибухами на ЗАЕС і всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія.

"Від України таких закликів ви ніколи не почуєте", - наголосив він.

Як повідомлялося, виступаючи 6 жовтня в австралійському аналітичному центрі, президент України Володимир Зеленський сказав, що НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї.

"Потрібні превентивні удари, щоб вони (РФ – ІФ-У) знали, що на них чекає, якщо вони застосують ядерну зброю", - сказав президент.

 

Теги: #рф #фейк #подоляк #ядерний_удар

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