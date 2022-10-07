Зеленський про санкції проти РФ: Необхідно зробити так, щоб Росія не отримувала ніякого доходу від продажу нафти та газу, які могли би піти на спонсорування війни

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про західні санкції проти РФ, заявив про необхідність вжити таких санкційних заходів, які повністю обмежували б доходи Росії від продажу нафти та газу, які могли би піти на спонсорування війни.

"Цими днями Європейський Союз рухається до запровадження восьмого пакета санкцій проти Росії. Зокрема, в цьому пакеті передбачається обмеження морського транспортування російської нафти та створюються інструментарії для обмеження доходів від нафти для держави-терориста", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Як наголосив президент, "це добре, але це – тільки початок".

"Ми маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала ніякого доходу від продажу нафти й газу, щоб жоден нафтодолар і жодне газоєвро більше не могли піти на продовження російської війни проти України та всього цивілізованого світу", - сказав він.

Глава держави висловив упевненість, що з часом це буде забезпечено.

Він також подякував усім європейцям, які працюють задля такого результату, просувають необхідні політичні рішення та створюють необхідні економічні альтернативи російським енергетичним ресурсам.