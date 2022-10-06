Події

19:22 06.10.2022

Водіям автобусів із п'ятниці забороняється вмикати в салоні музичні композиції та інші звукові сигнали, за винятком інформації про поїздку – закон

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Водіям автобусів із п'ятниці забороняється вмикати в салоні музичні композиції та інші звукові сигнали, за винятком інформації про поїздку – закон

Водіям автобусів в Україні з п'ятниці забороняється вмикати в салоні музичні композиції, звуки фільмів та інші звукові сигнали, за винятком інформації про поїздку, через набуття чинності ухваленим у червні законом про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора (2310-IX).

При цьому в разі бажання пасажирів послухати певну музичну композицію водій може ввімкнути передачу звуку на індивідуальні навушники цих пасажирів, а на салон - лише під час нерегулярних перевезень за згоди всіх пасажирів.

У парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики в четвер повідомили, що зазначена заборона стосується і міського транспорту, і приміських, міжміських і міжнародних маршрутів. Згідно з роз'ясненнями комітету, заборона шуму стосується не лише водіїв, а й самих пасажирів: водій має право висадити порушників тиші.

Крім того, ці зміни стосуватимуться і перевезень у таксі: їхнім водіям також забороняється відтворювати в салоні музичні композиції або інші звукові сигнали без отримання згоди на це всіх пасажирів у салоні.

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора" №2310-IX Верховна Рада ухвалила 19 червня 2022 року, його опубліковано в офіційному виданні парламенту 7 липня.

 

 

Теги: #транспорт #закон #музика

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