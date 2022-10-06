Окупанти під час відступу підірвали дамбу на Донеччині, підтоплено смт Райгородок - Генштаб

Селище міського типу Райгородок Краматорського району Донецької області опинилося в зоні підтоплення після підриву російськими окупантами дамби під час відступу, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України в четвер.

"Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Так, під час чергового хаотичного відступу ворог здійснив підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок", - ідеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генштабу у фейсбуці.

За даними Генштабу, в окупованому з 2014 року м. Кадіївка Луганської області відбувається масове знищення архівів і копій документів, особливо тих, що містять історію окупації.

У м. Сватове Луганської області, поряд з яким точаться бої, вже заміновано основні інфраструктурні об'єкти, будівлі та території.