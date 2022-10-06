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17:44 06.10.2022

Настане день, коли українська формула миру переможе - Зеленський

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Настане день, коли українська формула миру переможе - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що російське зло програє, а українська формула миру переможе.

"Треба реалізувати нашу формулу миру. Я представив її у своєму виступі перед Генасамблеєю ООН. Перше – покарати агресора. Посилити санкції проти Росії. Зупинити будь-яку співпрацю з Росією та її компаніями. Виключити її з усіх міжнародних організацій чи принаймні призупинити її членство, її можливість спотворювати діяльність міжнародних інституцій, передусім ООН", - сказав він у четвер, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти.

Звісно, сказав він, "для покарання агресора потрібні і спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України, і міжнародний компенсаційний механізм, який змусить Росію відшкодувати завдані нею збитки".

Зеленський серед складових формули миру назвав допомогу Україні. "Допомагаючи нам, кожна з ваших держав допомагає собі. Подивіться на поле бою в Україні зараз. Це така інтенсивна війна, яку абсолютна більшість держав просто не змогла би вести. Саме тому цю війну потрібно виграти зараз – виграти в Україні", - наголосив він.

"Щоб російський флот не міг заблокувати ще й інші порти на Чорному, Середземному чи будь-якому іншому морі. Щоб російські танки не наступали на Варшаву чи знову на Прагу. Щоб російська артилерія не била країнами Балтії. Щоб російські ракети не били по території Фінляндії чи будь-якої іншої країни. Така загроза існує. Таку загрозу ми щоденно зменшуємо коли знищуємо окупантів в Україні", - додав він.

Третій пункт нашої формули миру, наголосив Зеленський, – відновлення безпеки та територіальної цілісності.

За словами Зеленського, Україна потребує гарантій безпеки до вступу до НАТО і на цьому шляху. "І ми це зробимо. Зробимо також разом із вами. Наші пропозиції щодо гарантій безпеки представлені партнерам", - наголосив він.

"За 225 днів повномасштабної війни ми всі вже показали, що Європа може впливати на питання війни та миру. Але тепер – усі разом – ми маємо зробити так, щоб формулу війни було повністю заблоковано, а формулу миру – повністю реалізовано", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні Росія завдала чергових ударів з повітря по українських містах, застосувала іранські безпілотники. "Щоденно, до речі, їх застосовує, і поки що Іран щоденно розповідає, що їх начебто тут немає. І знову вдарила ракетами. На жаль, знову є жертви – загиблі та поранені люди, спалені будинки. В Запоріжжі після першого ракетного удару сьогодні, коли люди прийшли, щоб розібрати завали, Росія завдала другого ракетного удару... Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Тисячі проявів такого зла вже були. Тисячі ще, на жаль, можуть бути", – сказав президент.

"Але буде й день, коли російське зло програє. Це буде саме той день, коли наша формула миру переможе. Коли ми з вами використаємо всі можливості нашої єдності", – заявив Зеленський.

Теги: #мир #формула

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