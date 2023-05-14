Події

19:29 14.05.2023

Українська формула миру може стати світовою формулою

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Українська формула миру може стати світовою формулою

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що "Українська формула миру може стати Німецькою формулою миру, Європейською формулою миру, Світовою формулою миру".

"Єдиний, хто не сприймає її - це агресор. І саме тому не сприймає, що він агресор", - заявив він, під час виступу в неділю на церемонії вручення премії ім. Карла Великого в Аахені.

"Росія не цікавиться миром. Сотні раундів переговорів між 2014-м і 2022-м роками в різних форматах із Росією після окупації нею нашого півострова Крим і розпалювання гібридної війни проти України на Донбасі - були. І ти, Олафе, пане канцлере, і наш союзник, пане президенте Франції Еммануель Макрон, і інші сумлінні лідери світу провели години й години в розмовах із Путіним, намагаючись запобігти катастрофі. Але Путін обрав катастрофу", - заявив Зеленський.

"Путін і є катастрофа. Путін і є агресія - він не хоче для себе і свого народу іншого. Його формулою стала смерть. Як з нею говорити? За всю свою довгу історію людство ще не знало нікого, хто міг би домовитися зі смертю. Той, хто приніс смерть, той, хто став на шлях геноциду, той, хто хоче знищити Європу, яку ми цінуємо, повинен просити пощади, а нашою відповіддю йому має стати трибунал", - заявив президент.

За його словами, "час зафіксувати таку силу нашої єдності рішенням про вступ України до Європейського Союзу. Ви знаєте, що Європі не бути досконалою без України в Євросоюзі. І я дякую тобі, Олафе, дякую кожному лідеру Європи, хто підтримує довершеність Європейського проєкту".

"Не існує жодної раціональної причини, чому наші воїни, які так героїчно й успішно б'ються заради нашої спільної свободи, досі не в одній організації з усіма іншими воїнами НАТО. Якщо судити з плодів наших дій, Україна - вже в альянсі, але де-юре рішення поки що не ухвалено. Слід ухвалити це рішення, варто визначити алгоритм", - заявив Зеленський.

"Прапори НАТО поруч із прапорами України на нашому східному кордоні стануть тим замком, який триматиме російський імперіалізм у минулому - завжди. У минулому, яке не повернути, тому що без контролю над Україною російський імперіалізм гине", - заявив він.

 

 

Теги: #мир #формула #зеленський

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