Франція та Німеччина відіграють важливу роль в імплементації української формули миру
Україна веде динамічний двосторонній діалог із Францією та Німеччиною про імплементацію запропонованої президентом Володимиром Зеленським "формули миру", напрацьовуючи спільні модальності, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Франція і Німеччина відіграють важливу роль в імплементації формули миру. Те, що лідери (цих країн) сьогодні її не згадали, не означає, що у нас немає динамічного двостороннього діалогу з ними з цього питання. І не тільки ми їм щось говоримо, але й вони відповідають, ми напрацьовуємо модальності, як далі рухатись", – сказав він на брифінгу у Мюнхені у п'ятницю на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Кулеба зазначив, що у виступах на конференції президент Емманюель Макрон та канцлер Олаф Шольц "звучали набагато краще, ніж вони висловлювалися раніше".
"Це результат вечері, яку президент Зеленський, президент Макрон і канцлер Шольц мали в Парижі минулого тижня. Це був дуже важливий момент в історії європейської дипломатії та історії цієї війни та історії європейського та євроатлантичного майбутнього України", – зазначив очільник МЗС.
За його словами, сьогодні вже ніхто із серйозних країн не говорить Україні, що треба розмовляти з Путіним. "Бо вони просто бачать, що робить Путін, і розуміють, що все це не має сенсу", – пояснив Кулеба.
Він наголосив, що Україні вдалося досягти надзвичайно важливої мети: якщо на початку війни навіть друзі говорили, що "Росія не повинна перемогти у цій війні", то тепер вони почали говорити, що "Україна має перемогти у цій війні".
"Вони почали це говорити і від цього почали будувати свою політику та політичні рішення. Тому ви бачите цю всю зброю, політичну підтримку, бачите зміну риторики", - пояснив голова МЗС.