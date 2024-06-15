Зеленський обговорив "Формулу миру" із президентом Аргентини
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у рамках Глобального саміту миру у Швейцарії, повідомляє прес-служба глави української держави.
"Дуже радий бачити вас тут. Я знаю, що ваш шлях на Саміт був довгим. Але впевнений, що історія запам'ятає цей довгий шлях до світу. Вдячний вам", – сказав Зеленський.
Глава української держави подякував аргентинському колезі за участь у Саміті миру та відзначив широку представленість на ньому країн Латинської Америки.
Президенти обговорили подальші кроки щодо імплементації окремих пунктів Формули миру.
У свою чергу президент Аргентини запевнив про підтримку його країною України.
"Ми вважаємо, що ніхто не вправі нападати на іншу країну. Зараз ми маємо тільки одного агресора - це Росія, і держава, що зазнала вторгнення, - це Україна. Ми міцно підтримуємо Україну", - сказав Мілей.
Зеленський також подякував за нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
Крім того, лідери обговорили двосторонню співпрацю, зокрема у сфері торгівлі, хід виконання попередніх угод та наголосили на продовженні міжнародних контактів на різних рівнях.
Глави держав також наголосили на важливості візиту до Аргентини української урядової делегації на чолі з першою віце-прем'єр-міністром Юлією Свириденком у травні.
Тим часом Зеленський нагородив президента Аргентини орденом Свободи.