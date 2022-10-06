Міноборони уклало 428 договорів на закупівлю в Україні продовольства, ПММ та речового забезпечення на 46 млрд грн

Міністерство оборони України уклало 428 договорів закупівлі продовольства, паливно-мастильних матеріалів та речового забезпечення з українськими постачальниками та виробниками на загальну суму 46 млрд грн, повідомив заступник міністра В'ячеслав Шаповалов.

"Цього року ми значно розширили спектр постачальників. Це відбулося завдяки ліквідації монополії, яку тримали деякі компанії. Це дало змогу працювати не лише великим і потужним компаніям, а й малим. Кількість договорів із вітчизняним бізнесом становить 428", - сказав він на конференції Forbes Ukraine "Без рожевих окулярів. Бізнес та держава під час війни" у четвер.

За уточненими даними Шаповалова, укладено 67 договорів на 6 млрд грн – на постачання ПММ, 326 договорів на 22,6 млрд грн – на постачання речового забезпечення та 35 договорів на 17,5 млрд грн – за продовольчим напрямом. Водночас кількість постачальників продовольства наразі становить понад п'ять, тоді як минулого року постачальник був один, зазначив він.

Крім того, за словами заступника міністра, серед постачальників Міноборони – п'ять українських виробників бронезахисту. Ще дві компанії з виготовлення шоломів і бронежилетів пройшли відповідні процедури й готуються приєднатися до постачальників.

Як зазначив Шаповалов, поставлено завдання нарощувати частку українських постачальників і виробників, яка наразі становить 35% порівняно з 65% закупівель за кордоном.