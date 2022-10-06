Союзники не мають запитань щодо використання наданого Україні озброєння - Арахамія

Союзники України не мають жодних запитань щодо використання наданої зброї, заявив голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми створили тимчасову слідчу комісію парламенту. Вона провела дуже велику роботу, у тому числі й із кожним військовим аташе, присутнім у нашій країні, з кожною державою, яка надавала нам зброю. Тепер жодних запитань щодо цього немає ні в кого. У нас дуже прозора система", - наводить слова Арахамії сайт Верховної Ради в четвер.

За його словами, російська пропаганда намагалася розхитати американське суспільство й поширити фейк, що нібито передана Україні зброя потрапляє на якийсь чорний ринок.

Він наголосив, що розвінчування чергових російських міфів стане ще одним приводом для того, щоб США ухвалили політичне рішення про передачу Україні нових зразків озброєнь.

Арахамія також зазначив, що у США дуже задоволені та мотивовані контрнаступом українських військ, які звільняють наші території від російських окупантів. Голова фракції додав, що раніше багато американських політиків скептично ставилися до того, щоб надавати Україні більше зброї, "а зараз, коли ми почали демонструвати реальні успіхи на фронті, набагато легше домовлятися".

Як повідомлялося, делегація Верховної Ради на чолі з Арахамією відвідала з робочим візитом США.