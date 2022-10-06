КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності - південнокорейські військові

Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря в четвер, повідомляє "Ренхап" із посиланням на південнокорейських військових.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС Південної Кореї, запуски відбулися з району Самсок у Пхеньяні між 6:01 та 6:23 ранку.

"Наші військові підтримують повну боєздатність у тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - заявили військові.

У свою чергу телеканал NHK повідомляє, що міністерство оборони Японії підтвердило здійснені КНДР запуски.

Як повідомив журналістам міністр оборони Ясукадзу Хамада, ракети впали за межами виключної економічної зони країни та пролетіли від 350 до 800 км на максимальній висоті від 50 до 100 км. За його словами, пошкоджень японських літаків чи суден не зафіксовано.

Він додав, що Японія подала протест Північній Кореї через своє посольство у Пекіні.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав неодноразові запуски ракет Північною Кореєю протягом короткого проміжку часу "абсолютно неприйнятними".

Минулого вівторка південнокорейські військові повідомили, що Пхеньян випробував ракету середньої дальності. За їхніми словами, запуск відбувся вранці у вівторок із Мупен-рі у північній провінції Чаган. Вона пролетіла близько 4,6 тис. км над Японією та впала в Тихий океан.

Пхеньян із вересня почав активно запускати балістичні ракети. Південна Корея, Японія та країни Заходу критикують такі дії, заявляючи, що вони порушують резолюції РБ ООН щодо КНДР.