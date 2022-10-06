Три судна доставлять українське продовольство до Китаю, Італії та Туреччини

Із українських портів у середу вийшли три суховантажні судна з 74,3 тис. тонн соняшникового шроту, олії та соєвих бобів, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ).

"5 жовтня три судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 74,3 тис. тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні СКЦ.

Судно New Explorer доставить до Китаю 60 тис. тонн соняшникового шроту. Суховантаж MRC Lina вирушив до Туреччини із 7,7 тис. тонн соняшникової олії, судно Briza - до Італії з 6,6 тис. тонн соєвих бобів.

У СКЦ уточнили, що "зерно, яке надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім може бути переправлене до інших країн".

"Станом на 5 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих з трьох українських портів, становить 6 194 548 тонн. Загалом нині було дозволено рух 571 судна – 300 на прибуття в українські порти та 271 – на вихід із них", - наголошується в повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.