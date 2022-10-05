Події

21:27 05.10.2022

Чехія схвалила виділення Україні нового пакета військової допомоги, до якого входить важке озброєння

1 хв читати
Чехія схвалила виділення Україні нового пакета військової допомоги, до якого входить важке озброєння

Чеський уряд у середу схвалив виділення Україні нового пакета військової допомоги, повідомляє видання České noviny із посиланням на заяву глави оборонного відомства країни Яну Чернохову.

"Вона (Чорнохова – ІФ-У) сказала, що уряд сьогодні схвалив виділення подальшої допомоги Україні. Допомога містить важке озброєння, але вона не почала розкривати подальшу інформацію з міркувань безпеки", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що за словами глави оборонного відомства Чехії, експорт озброєнь із Чехії в Україну цього року сягнув 47 млрд чеських крон.

 

 

 

Теги: #чехія #схвалення #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:05 05.10.2022
Уже найближчим часом Україна отримає ще 4 системи HIMARS від США

Уже найближчим часом Україна отримає ще 4 системи HIMARS від США

21:23 04.10.2022
У рамках нового пакета військової допомоги від США Україна отримає боєприпаси, 4 системи HIMARS, 32 гаубиці та 200 бронеавтомобілів MaxxPro

У рамках нового пакета військової допомоги від США Україна отримає боєприпаси, 4 системи HIMARS, 32 гаубиці та 200 бронеавтомобілів MaxxPro

16:21 03.10.2022
У Чехії зібрали гроші для купівлі модернізованого танка Т-72 для ЗСУ, до збору коштів долучилися 11 тис. осіб – посол України

У Чехії зібрали гроші для купівлі модернізованого танка Т-72 для ЗСУ, до збору коштів долучилися 11 тис. осіб – посол України

16:45 02.10.2022
Данія, Німеччина і Норвегія оплатили виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України - міністр оборони

Данія, Німеччина і Норвегія оплатили виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України - міністр оборони

13:10 02.10.2022
Глави 9 європейських держав закликали західні країни збільшити військову підтримку України

Глави 9 європейських держав закликали західні країни збільшити військову підтримку України

07:34 01.10.2022
США планують оголосити про надання Україні військової допомоги наступного тижня – Салліван

США планують оголосити про надання Україні військової допомоги наступного тижня – Салліван

13:59 29.09.2022
США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

10:56 29.09.2022
Відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення - Резніков

Відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення - Резніков

16:09 22.09.2022
Україна сподівається на якнайшвидше нарощування Євросоюзом військової допомоги Україні та санкційного тиску на РФ - Кулеба

Україна сподівається на якнайшвидше нарощування Євросоюзом військової допомоги Україні та санкційного тиску на РФ - Кулеба

12:13 22.09.2022
На гроші, зібрані в Латвії на закупівлю "Байрактарів" для України, придбають 45 безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків – посольство

На гроші, зібрані в Латвії на закупівлю "Байрактарів" для України, придбають 45 безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків – посольство

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Луганської ОВА повідомив про деокупацію шести населених пунктів Луганщини

Гроссі проведе консультації на тлі заяв Москви про те, що управління ЗАЕС буде передано відомствам РФ

Зеленський скоординував із генсеком НАТО подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України

Путін розпорядився забрати Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ

Кількість російських фігурантів іноземних санкційних списків перевищила 5,5 тис.

ОСТАННЄ

Нардепам, які перебувають за кордоном без поважних причин, зарплата не нараховується

Спроба захоплення ЗАЕС вимагає відмови від будь-яких партнерств із РФ в атомній промисловості

Білорусь не планує проводити мобілізацію - держсекретар Ради безпеки

Набуття Україною членства в НАТО посилить Альянс

Українців, які намагалися виїхати з РФ до Естонії, відвезли у невідомому напрямку – глава МЗС Естонії

До звільненого Лимана надійшла перша гуманітарна допомога та українські пенсії

На Запорізькій АЕС мають намір запустити один із шести реакторів

Окупанти обстріляли прикордонні райони Чернігівської області із САУ

Глава Луганської ОВА повідомив про деокупацію шести населених пунктів Луганщини

Гроссі проведе консультації на тлі заяв Москви про те, що управління ЗАЕС буде передано відомствам РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА