Чехія схвалила виділення Україні нового пакета військової допомоги, до якого входить важке озброєння

Чеський уряд у середу схвалив виділення Україні нового пакета військової допомоги, повідомляє видання České noviny із посиланням на заяву глави оборонного відомства країни Яну Чернохову.

"Вона (Чорнохова – ІФ-У) сказала, що уряд сьогодні схвалив виділення подальшої допомоги Україні. Допомога містить важке озброєння, але вона не почала розкривати подальшу інформацію з міркувань безпеки", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що за словами глави оборонного відомства Чехії, експорт озброєнь із Чехії в Україну цього року сягнув 47 млрд чеських крон.