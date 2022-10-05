Окупанти обстріляли прикордонні райони Чернігівської області із САУ

Російські окупанти у середу ввечері обстріляли з території РФ прикордонні райони Чернігівської області, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Із 17:50 до 18:05 спостерігачі повідомили про 15 приходів, ймовірно з САУ, в районі населеного пункту Кам'янська Слобода", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація також не надходила.