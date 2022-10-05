Події

20:23 05.10.2022

Гроссі проведе консультації на тлі заяв Москви про те, що управління ЗАЕС буде передано відомствам РФ

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Гроссі проведе консультації на тлі заяв Москви про те, що управління ЗАЕС буде передано відомствам РФ

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір провести консультації після заяв Росії про те, що Запорізька АЕС працюватиме під керівництвом профільних відомств РФ, йдеться у заяві організації.

"Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що проведе консультації з відповідними сторонами після сьогоднішніх заяв про те, що Росія планує контролювати роботу Запорізької АЕС", - наголошується в ньому.

Українська Запорізька АЕС була захоплена російськими військами наприкінці лютого.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін доручив уряду РФ створити ФДУП "Запорізька АЕС". АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" здійснюватиме власними силами або із залученням інших організацій діяльність з експлуатації та виведення з експлуатації об'єктів Запорізької АЕС.

Об'єкти Запорізької АЕС та інше майно, необхідне для її діяльності, будуть прийняті у федеральну власність.

5 жовтня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін взяв на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

Як повідомлялося, в російському ЄДРЮО 3 жовтня за адресою в Москві було зареєстровано АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" зі статутним капіталом 2 млрд рублів. Головна компанія зі 100% СК - держкорпорація "Росатом", гендиректор - Олег Романенко.

В "Енергоатомі" назвали це рішення нікчемним.

 

 

Теги: #росія #магате #консультація #заес #гроссі

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