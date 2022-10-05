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19:53 05.10.2022

Глава ЄК не мала на увазі російський імпорт, говорячи про обмеження цін на газ у ЄС

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Глава ЄК не мала на увазі російський імпорт, говорячи про обмеження цін на газ у ЄС

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, говорячи про обмеження цін на газ на ринку Євросоюзу, не згадувала у зв'язку з цим імпорту російського газу, заявив на брифінгу в Брюсселі офіційний представник ЄК Ерік Мамер.

"Голова не використовувала прикметники "російський" або "неросійський" у своєму виступі. (...) Вона говорила про ціну на газ, який використовується для виробництва електроенергії. Це специфічний елемент, над яким ми працювали, щоб встановити "стелю" на ціну газу, яка використовується для виробництва електрики", - прокоментував прессекретар промову фон дер Ляєн у середу на пленарній сесії Європарламенту в Страсбургу.

"І паралельно із цим буде розглянуто, як зафіксувати "стелю" цін при торгівлі газом у Європі. Тобто це не пов'язано безпосередньо з цінами за імпорт на європейському ринку", - додав Мамер.

Він запропонував дочекатися публікації листа голови Єврокомісії європейським лідерам перед неформальним самітом ЄС 7 жовтня у Празі, який та анонсувала у своєму виступі у Страсбургу, а також дискусії з цієї теми глав держав та урядів країн Євросоюзу.

Представник ЄК зазначив, що фон дер Ляєн визначила загальний курс, але є деталі, які потребують обговорення. "Голова визначила напрями дій, а всі деталі ще потрібно уточнити у найближчому майбутньому", - пояснив прессекретар.

Відповідаючи на відповідне питання, він висловив думку, що голова Єврокомісії "очікує від неформального саміту в п'ятницю дискусії, яка дозволить підтвердити факт" того, що лідери розуміють серйозність різних "викликів, які постали перед Європою".

Мамер зазначив, що в процесі підготовки пропозицій ЄК необхідно враховувати "можливі національні відмінності, оскільки відомо, що енергетичні складові у країн ЄС різні, залежність від російського газу різна, економічні структури держав-членів різні".

За його словами, потрібно дати можливість висловитися усім сторонам - щоб "разом дійти до прийнятного європейського рішення". Він вважає, що нарада в Празі буде надзвичайно корисною з цього погляду.

Прессекретар вважає, що зараз важко називати терміни, коли буде готова остаточна пропозиція ЄК.

Під час виступу в Європарламенті, фон дер Ляєн заявила, що заходи ЄК від 14 вересня у зв'язку з високими цінами на енергію та узгоджена 4 жовтня країнами ЄС позиція щодо плану відмови від залежності від російського викопного палива - REPowerEU - це лише "первинна подушка безпеки".

"Я надішлю главам держав та урядів листа з "дорожньою картою" перед нашою нарадою в Празі, яка відбудеться за два дні цього тижня", - сказала голова ЄК. "Зрозуміло, все це стосуватиметься цін на енергію", - пояснила вона.

 

 

Теги: #газ #ціни #європа #обмеження

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