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17:37 05.10.2022

Зеленський, як очікується, візьме участь у першому саміті Європейського політичного співтовариства за допомогою відеозв'язку

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Зеленський, як очікується, візьме участь у першому саміті Європейського політичного співтовариства за допомогою відеозв'язку

Президент України Володимир Зеленський візьме участь за допомогою відеозв'язку у першому саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС), який відбудеться 6 жовтня у Празі; від України на форумі буде прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Участь Зеленського очікується за допомогою відеозв'язку. Фізично там буде прем’єр-міністр Шмигаль", - сказав журналістам високопоставлений європейський чиновник.

Як повідомлялося раніше, у роботі саміту, який розпочнеться о 13:00 і триватиме до пізнього вечора, очікується участь 44 лідерів.

Також заплановано круглі столи. Як раніше повідомляли у Брюсселі, "це концепція, яка була використана на саміті з Африканським Союзом. Ідея - зібрати разом декілька лідерів - 10-12, щоб обговорити конкретні питання". Круглі столи мають намір організувати з питань миру, безпеки та стабільності в Європі, енергетики, міграції, зміни клімату.

Передбачено час для двосторонніх переговорів та робочу вечерю.

Раніше в Брюсселі зазначали, що мета саміту у новому форматі ЄПС - це просування єдності та солідарності в Європі, створення політичної платформи для діалогу та забезпечення стабільності, безпеки та процвітання у всьому континенті.

За підсумками засідання ухвалення письмової декларації не очікується.

На саміт ЄПС запрошено лідерів усіх країн-членів ЄС та лідерів України, Албанії, Вірменії, Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Грузії, Ісландії, Косова, Республіки Молдова, Чорногорії, Північної Македонії, Норвегії, Сербії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, президента Європейської Ради, президента Європейської комісії. ЄПС не замінює наявні організації, структури або процеси в плані інтеграції з ЄС і не ставить за мету створення нових на цьому етапі.

Теги: #зеленський #єпс

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