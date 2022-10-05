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17:16 05.10.2022

Голова Верховного Суду відрахував суддю Львова зі штату суду

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Голова Верховного Суду відрахував суддю Львова зі штату суду

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду суддю Богдана Львова зі штату суду, інформують у Верховному Суді.

"Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до закону України "Про судоустрій і статус суддів" має голова суду", - йдеться у повідомленні Верховного Суду, розміщеному у середу на сторінці суду у фейсбуці.

У повідомленні наголошується: "Відповідно до положень Основного закону України та профільного закону про судоустрій голова Верховного Суду Всеволод Князєв видав наказ про відрахування з 05.10.2022 Львова Богдана Юрійовича зі штату Верховного Суду на підставі інформації Служби безпеки України, у якій Служба безпеки України підтвердила наявність у Львова Б. Ю. громадянства Російської Федерації за даними реєстрів РФ".

У повідомленні суд наводить коментар Князєва щодо цього. "Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше. Але в часи повномасштабної війни з Російською Федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об’єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів".

На думку голови Верховного Суду, незважаючи на те, що сам Львов заперечує наявність у нього паспорта РФ, "його дії та сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного Суду, викликають недовіру суспільства до рішень Верховного Суду, чого ніколи не має статися".

Князєв наголошує, що "навіть відпустка судді Богдана Львова не вирішує проблеми його російського громадянства, адже відпустка не позбавляє особу повноважень, натомість створює враження про подальшу наявність у Богдана Львова повноважень судді Верховного Суду та голови КГС ВС".

Голова Верховного Суду зазначає, що суд у своїх діях "покладається на відомості Служби безпеки України до того моменту, доки їх не спростовано в передбаченому законом порядку, тож Богдан Львов не позбавлений права доказувати відсутність у нього громадянства Росії".

Раніше Верховний Суд повідомляв, що за результатами перевірки СБУ встановлено російське громадянство голови Касаційного госпсуду у складі Верховного Суду судді Львова, а збори суддів розглянуть питання його дострокового звільнення з посади. На зборах суддів не знайшлося достатньої кількості суддів для звільнення Львова з посади.

Теги: #суддя #львов_богдан

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