Зарівна: Повернення дітей є обов’язковою умовою будь-якого миру

Повернення депортованих Росією українських дітей є обов’язковою умовою будь-якого миру і має лишатись на порядку денному в ході перемовин, заявила операційна директорка ініціативи президента України Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

"…Повернення дітей є обов’язковою умовою будь-якого справедливого і тривалого миру, і має лишатись на порядку денному в ході перемовин. Дякую американським партнерам за лідерство, людяність і солідарність в нашій боротьбі. Разом ми зможемо більше", - написала вона в телеграмі.

Зарівна та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповіли сенатору США Річарду Блументалю та тимчасовій повіреній у справах США Джулі Девіс про реальний стан справ із поверненням депортованих Росією українських дітей під час зустрічі в Центрі захисту прав дитини у Києві. А також представили їм ініціативу президента України Bring Kids Back UA.

"Поділилась прикладами, які добре ілюструють, наскільки складним і часто абсурдним є цей процес: декого тричі не пропускали через кордон, а одну маму взагалі позбавили права вʼїзду до Росії на 50 років - лише за те, що вона намагалася забрати власних дітей". – вказала вона.

За її словами, американська делегація мала можливість поспілкуватися з двома поверненими дітьми.

"Україна змогла врятувати дітей в результаті рятувальних місій, які відбуваються завдяки співпраці держави та громадянського суспільства. Але щоб повернути всіх – потрібна не лише воля України. Потрібна й чітка координація та політична рішучість з боку наших союзників", - підкреслила Зарівна.

За її словами, частина обговорення, яке мали сьогодні з американськими колегами, стосувалось можливостей посилення санкційного тиску США на Росію за злочини, скоєні проти українських дітей.

Джерело: https://t.me/dashazarivna/1928