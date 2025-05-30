Інтерфакс-Україна
Події
22:20 30.05.2025

Зарівна: Повернення дітей є обов’язковою умовою будь-якого миру

2 хв читати

Повернення депортованих Росією українських дітей є обов’язковою умовою будь-якого миру і має лишатись на порядку денному в ході перемовин, заявила операційна директорка ініціативи президента України Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

"…Повернення дітей є обов’язковою умовою будь-якого справедливого і тривалого миру, і має лишатись на порядку денному в ході перемовин. Дякую американським партнерам за лідерство, людяність і солідарність в нашій боротьбі. Разом ми зможемо більше", - написала вона в телеграмі.

Зарівна та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповіли сенатору США Річарду Блументалю та тимчасовій повіреній у справах США Джулі Девіс про реальний стан справ із поверненням депортованих Росією українських дітей під час зустрічі в Центрі захисту прав дитини у Києві. А також представили їм ініціативу президента України Bring Kids Back UA.

"Поділилась прикладами, які добре ілюструють, наскільки складним і часто абсурдним є цей процес: декого тричі не пропускали через кордон, а одну маму взагалі позбавили права вʼїзду до Росії на 50 років - лише за те, що вона намагалася забрати власних дітей". – вказала вона.

За її словами, американська делегація мала можливість поспілкуватися з двома поверненими дітьми.

"Україна змогла врятувати дітей в результаті рятувальних місій, які відбуваються завдяки співпраці держави та громадянського суспільства. Але щоб повернути всіх – потрібна не лише воля України. Потрібна й чітка координація та політична рішучість з боку наших союзників", - підкреслила Зарівна.

За її словами, частина обговорення, яке мали сьогодні з американськими колегами, стосувалось можливостей посилення санкційного тиску США на Росію за злочини, скоєні проти українських дітей.

Джерело: https://t.me/dashazarivna/1928

Теги: #ємельянов #суддя #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:06 30.05.2025
ДБР знову затримало колишнього суддю Ємельянова, коли той виходив з суду, що звільнив його з-під варти

ДБР знову затримало колишнього суддю Ємельянова, коли той виходив з суду, що звільнив його з-під варти

15:40 23.05.2025
Суддя на мотоциклі в м. Дніпро на смерть збив пішохода - ДБР

Суддя на мотоциклі в м. Дніпро на смерть збив пішохода - ДБР

16:35 20.05.2025
Суддю у відставці викрито на підбуренні бізнесмена до хабаря - САП

Суддю у відставці викрито на підбуренні бізнесмена до хабаря - САП

06:37 18.05.2025
У Великій Британії заарештували другого підозрюваного у справі про підпали, пов’язані з прем’єром Стармером - ЗМІ

У Великій Британії заарештували другого підозрюваного у справі про підпали, пов’язані з прем’єром Стармером - ЗМІ

04:33 16.05.2025
У Лондоні затримали 21-річного українця за підозрою в підпалі будинку премʼєра

У Лондоні затримали 21-річного українця за підозрою в підпалі будинку премʼєра

11:46 14.05.2025
В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського, обвинуваченого в завданні збитків державі на 17,4 млн грн

В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського, обвинуваченого в завданні збитків державі на 17,4 млн грн

23:11 10.05.2025
СБУ затримала кримінального авторитета Олійника на прізвисько Умка - ЗМІ

СБУ затримала кримінального авторитета Олійника на прізвисько Умка - ЗМІ

14:49 09.05.2025
Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

18:12 08.05.2025
Поліція затримала чоловіка, який розстріляв людей на Софіївській Борщагівці під Києвом

Поліція затримала чоловіка, який розстріляв людей на Софіївській Борщагівці під Києвом

10:14 02.05.2025
Спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі за розкрадання активів

Спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі за розкрадання активів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

Зеленський про зустріч з сенаторами США: Ми однаково розуміємо, що РФ намагається зробити з дипломатії посміховисько, потрібен додатковий тиск

Шмигаль обговорив із сенаторами США Блюменталем і Гремом посилення санкцій проти Росії

Сенатори Грем і Блюменталь зустрілися з Зеленським

Зеленський – главі МЗС Туреччини : Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч щодо перемовин була безрезультатною

ОСТАННЄ

Стефанчук обговорив з сенаторами США військову підтримку України

Трамп розчарований діями Путіна та назвав Зеленського "впертим"

Окупанти втратили 160 осіб на покровському напрямку - Генштаб

"Нова пошта" підбила підсумки структурної перебудови: створено команду реформаторів, а 800 співробітників залишили компанію

До двох зросла кількість постраждалих через ворожий ракетний удар по передмістю Харкова - Синєгубов

Зеленський і Сибіга скоординували зустрічі з партнерами України по Євросоюзу наступного тижня

Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

Прем’єр Болгарії підтвердив участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Одна людина постраждала внаслідок ракетного удара по передмістю Харкова

Умєров і глава МЗС Туреччини обговорили питання розвитку оборонної співпраці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА