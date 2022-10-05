СБУ затримала двох жінок, які коригували ворожий вогонь на східному та південному фронтах

Служба безпеки України викрила двох російських агентів в Одеській і Донецькій областях – жінки розвідували місця дислокації та маршрути переміщення сил оборони у прифронтових районах на півдні та сході України, повідомляє СБУ.

"В однієї з поплічниць ворога вилучено топографічну карту та схему з координатами тимчасового розташування підрозділу ЗСУ на Одещині. Саме по ньому окупанти планували здійснити масований ракетний удар", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За інформацією СБУ, зловмисницю вдалося вчасно встановити, її затримали під час спроби передачі розвідданих.

Ще одну жінку, як зазначено в повідомленні, затримано в Покровському районі Донецької області.

"Зловмисниця намагалася передати окупантам закриту інформацію про дислокацію та кількість особового складу одного з підрозділів ЗСУ. Контррозвідники СБУ встановили, що вона була завербована російськими спецслужбами у серпні цього року. Її "зв'язковим" був учасник терористичної організації "ДНР", який давав вказівки щодо проведення розвідувально-підривної діяльності", - інформують у СБУ.

Слідчі СБУ повідомили обом жінкам про підозру, одній із них уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.