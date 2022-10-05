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14:22 05.10.2022

Голова "Енергоатома" Котін узяв на себе виконання обов'язків гендиректора ЗАЕС

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Голова "Енергоатома" Котін узяв на себе виконання обов'язків гендиректора ЗАЕС

Президент державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін узяв на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії.

Там зазначили, що про таке рішення Котін повідомив у відеозверненні до працівників ЗАЕС.

"Відповідно до чинного законодавства, дозвільних і регламентних документів я прийняв рішення взяти на себе виконання обов'язків гендиректора Запорізької атомної електростанції", – заявив він.

За словами Котіна, адміністрування станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова: "Усі подальші рішення щодо роботи станції прийматимуть безпосередньо в центральному офісі "Енергоатома".

Він також наголосив, що технічні питання експлуатації енергоблоків, як і раніше, вирішуватиме технічний персонал атомної станції за погодженням із центральним офісом компанії.

"Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки і наше майбутнє – з Україною, як завжди. Будемо і надалі працювати згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в "Енергоатомі". Не сумнівайтеся в цьому!" – наголосив Котін.

Як повідомлялося, в російському ЄДРЮО 3 жовтня за адресою в Москві було зареєстровано АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" зі статутним капіталом 2 млрд рублів. Головна компанія зі 100% СК – держкорпорація "Росатом", гендиректор – Олег Романенко.

В "Енергоатомі" назвали це рішення нікчемним.

Теги: #во #заес #котін

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