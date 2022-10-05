Близько 12 дронів уночі атакували Україну з півдня - Ігнат

Близько 12 дронів уночі атакували Україну з півдня країни, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Близько 12 дронів сьогодні вночі атакували з півдня країни, шість із них було збито, три - зенітно-ракетними військами на півдні, а також три - авіацією Повітряних сил", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону в середу.

Він зазначив, що противник шукає слабкі місця у протиповітряній обороні України, застосовує різні тактичні прийоми.

"Загрози серйозні. Ми бачимо, що в Білій Церкві є певні влучання. Військово-цивільна адміністрація вже повідомила про наслідки. Це небезпека, тому будемо застосовувати будь-які сили та засоби, доступні нам, для того, щоб убезпечити наших громадян та наші Збройні сили й інші сили оборони. Й тут застосовуватиметься і авіація, і зенітно-ракетні війська, і всі сили та засоби, якими можна збивати", - розповів Ігнат.

Спікер підтвердив, що тривала повітряна тривога вночі в середу була пов'язана, зокрема, з дронами-камікадзе.

За словами Ігната, Росія могла отримати від Ірану сотні дронів Shahed-136.