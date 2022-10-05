Події

08:38 05.10.2022

Примусово мобілізованих чоловіків із Луганська без підготовки направляють до підрозділів, які зазнали найбільших втрат

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Примусово мобілізованих чоловіків із Луганська без підготовки направляють до підрозділів, які зазнали найбільших втрат

Російські окупанти направляють до підрозділів, які зазнали найбільших втрат, примусово мобілізованих чоловіків з Луганська без попередньої військової підготовки, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Примусово мобілізованих чоловіків з Луганська без підготовки направляють до підрозділів, які зазнали найбільших втрат, у Кремінній відключили зв'язок та виписали з лікарні усіх цивільних пацієнтів", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

За його словами, значні щоденні втрати своїх військ російське військове керівництво намагається компенсувати за рахунок призову місцевого населення з окупованих територій України.

Так, чоловіків із Луганська без проведення медичної комісії та підготовки після мобілізації одразу спрямовують на доукомплектування підрозділів, які зазнали найбільших втрат.

Натомість у центрах підготовки, облаштованих на території Луганщини, готують новачків із приватних військових кампаній, завербованих у місцях позбавлення волі.

"Напевно, їх підготовка важливіша за вміння солдатів - мешканців так званої "лнр", - припустив голова Луганської ОВА.

 

 

 

Теги: #мобілізація #луганська_область #примус

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