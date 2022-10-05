Події

07:56 05.10.2022

Окупанти вкотре обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три ОТГ Дніпропетровщини

1 хв читати
Окупанти вкотре обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три ОТГ Дніпропетровщини

Російські окупанти вкотре обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три ОТГ Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Вночі росіяни обстріляли "Градами" та важкою артилерією три громади Нікопольського району – Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. Попередньо люди не постраждали", - написав Резніченко у телеграм-каналі.

За його словами, в результаті обстрілів у Червоногригорівській ОТГ два будинки знищено, до 20 - понівечено. Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач.

У Нікополі обстрілами побили бази відпочинку.

У Марганецькій ОТГ рятувальники продовжують обстеження території. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:57 05.10.2022
Росіяни за день двічі обстріляли три ОТГ Сумщини

Росіяни за день двічі обстріляли три ОТГ Сумщини

18:16 04.10.2022
За добу російські окупанти обстріляли Запорізьку область 114 разів, постраждали 90 цивільних об’єктів – голова ОВА

За добу російські окупанти обстріляли Запорізьку область 114 разів, постраждали 90 цивільних об’єктів – голова ОВА

08:12 04.10.2022
Унаслідок обстрілів у Донецькій області загинула людина, ще дві – поранені

Унаслідок обстрілів у Донецькій області загинула людина, ще дві – поранені

08:10 04.10.2022
Уночі окупанти обстріляли Нікополь, поранено четверо людей

Уночі окупанти обстріляли Нікополь, поранено четверо людей

07:21 04.10.2022
У понеділок окупанти обстріляли прикордонні території на Сумщині

У понеділок окупанти обстріляли прикордонні території на Сумщині

10:50 03.10.2022
Російські окупанти продовжили обстріли Донецької області, в Часовому Яру одна людина залишається під завалами гуртожитку

Російські окупанти продовжили обстріли Донецької області, в Часовому Яру одна людина залишається під завалами гуртожитку

08:09 03.10.2022
Одна людина загинула та вісім було поранено внаслідок обстрілів Донецької області за добу

Одна людина загинула та вісім було поранено внаслідок обстрілів Донецької області за добу

08:07 03.10.2022
Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя та два села в області ракетами С-300, одну людину поранено

Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя та два села в області ракетами С-300, одну людину поранено

07:40 03.10.2022
Окупанти обстріляли Юнаківську та Хотинську громади на Сумщині

Окупанти обстріляли Юнаківську та Хотинську громади на Сумщині

06:42 03.10.2022
Окупанти обстріляли Запоріжжя, зруйновано інфраструктуру, є постраждалі

Окупанти обстріляли Запоріжжя, зруйновано інфраструктуру, є постраждалі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: На захоплених територіях РФ знищує основи життя – економіку, соціальну сферу, культуру

Білу Церкву атакували іранські дрони-камікадзе, внаслідок чого виникли пожежі на об'єктах інфраструктури та є один постраждалий

В ОК "Південь" підтвердили визволення ще семи населених пунктів Херсонщини

Зеленський закликає всі країни підтвердити повагу до принципу непорушності кордонів

Українська армія здійснює швидкий і потужний рух на півдні

ОСТАННЄ

Зеленський: На захоплених територіях РФ знищує основи життя – економіку, соціальну сферу, культуру

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 928 воєнних злочинів

Примусово мобілізованих чоловіків із Луганська без підготовки направляють до підрозділів, які зазнали найбільших втрат

Ворог за ніч завдав шість ударів по Білій Церкві, пошкоджено інфраструктуру, постраждала одна людина

У Донецькій області російські війська вбили одного мирного жителя та поранили ще шістьох

Зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил України знищили шість іранських дронів-камікадзе супротивника на півдні

Після звільнення Харківської області поліцейські продовжують затримувати російських військових, які загубилися в лісах

Байден заборонив Мінфіну США брати участь у транзакціях із обміном СПЗ Росії та Білорусі

ЗС України знищили три ворожі БПЛА, а також гелікоптери Мі-8 та Мі-24 у Миколаївській і Херсонській області

Південна Корея та США здійснили запуск чотирьох ракет у Японське море

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА