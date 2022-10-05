Окупанти вкотре обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три ОТГ Дніпропетровщини

Російські окупанти вкотре обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три ОТГ Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Вночі росіяни обстріляли "Градами" та важкою артилерією три громади Нікопольського району – Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. Попередньо люди не постраждали", - написав Резніченко у телеграм-каналі.

За його словами, в результаті обстрілів у Червоногригорівській ОТГ два будинки знищено, до 20 - понівечено. Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач.

У Нікополі обстрілами побили бази відпочинку.

У Марганецькій ОТГ рятувальники продовжують обстеження території. Масштаби руйнувань з'ясовуються.