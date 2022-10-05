Після звільнення Харківської області поліцейські продовжують затримувати російських військових, які загубилися в лісах

Після звільнення Харківської області поліцейські продовжують затримувати російських військових, які загубилися в лісах, повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

"Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін зазначив, що мало не щодня виявляють російських військових, які загубилися в місцевих лісах. Через голод вони виходять у населені пункти, де їх затримують фахівці МВС. І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюють обмінний фонд", - йдеться в повідомленні.

У МВС зазначили, що з перших днів війни після визволення населених пунктів Харківської області поліція встановила мережу блокпостів.

Так, за добу кількість затриманих потенційних колаборантів могла досягати 40 осіб, яких передано для подальшого відпрацювання до органів Служби безпеки України.