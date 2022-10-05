Події

07:50 05.10.2022

Після звільнення Харківської області поліцейські продовжують затримувати російських військових, які загубилися в лісах

1 хв читати
Після звільнення Харківської області поліцейські продовжують затримувати російських військових, які загубилися в лісах

Після звільнення Харківської області поліцейські продовжують затримувати російських військових, які загубилися в лісах, повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

"Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін зазначив, що мало не щодня виявляють російських військових, які загубилися в місцевих лісах. Через голод вони виходять у населені пункти, де їх затримують фахівці МВС. І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюють обмінний фонд", - йдеться в повідомленні.

У МВС зазначили, що з перших днів війни після визволення населених пунктів Харківської області поліція встановила мережу блокпостів.

Так, за добу кількість затриманих потенційних колаборантів могла досягати 40 осіб, яких передано для подальшого відпрацювання до органів Служби безпеки України.

 

 

 

Теги: #харківська_область #ліси #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 05.10.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 928 воєнних злочинів

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 928 воєнних злочинів

18:31 04.10.2022
Польські медики надають допомогу мирним жителям Харкова та звільнених районів Харківщини

Польські медики надають допомогу мирним жителям Харкова та звільнених районів Харківщини

17:37 04.10.2022
Вибухотехніки запобігли вибуху на дамбі в Харківській області – Єнін

Вибухотехніки запобігли вибуху на дамбі в Харківській області – Єнін

15:54 04.10.2022
За тиждень до деокупованих населених пунктів на Харківщині було направлено понад 300 тонн гуманітарної допомоги

За тиждень до деокупованих населених пунктів на Харківщині було направлено понад 300 тонн гуманітарної допомоги

15:26 04.10.2022
Звільнено села Богуславка та Борівська Андріївка у Харківській області - Борівська селищна рада

Звільнено села Богуславка та Борівська Андріївка у Харківській області - Борівська селищна рада

12:57 04.10.2022
Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому у Харківській області, пошкоджено житлові будинки

Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому у Харківській області, пошкоджено житлові будинки

11:30 04.10.2022
Окупанти влаштували катівню у відділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині

Окупанти влаштували катівню у відділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині

09:58 04.10.2022
Нічних ударів по Харкову завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

Нічних ударів по Харкову завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

09:40 04.10.2022
Унаслідок нічних ракетних ударів по Харкову зруйновано виробничо-складську будівлю та будівлю об'єкта залізничного транспорту

Унаслідок нічних ракетних ударів по Харкову зруйновано виробничо-складську будівлю та будівлю об'єкта залізничного транспорту

18:50 03.10.2022
Загарбники на незаконних псевдореферендумах зарахували "голоси" українців, які виїхали з окупованих територій – перехоплення СБУ

Загарбники на незаконних псевдореферендумах зарахували "голоси" українців, які виїхали з окупованих територій – перехоплення СБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: На захоплених територіях РФ знищує основи життя – економіку, соціальну сферу, культуру

Білу Церкву атакували іранські дрони-камікадзе, внаслідок чого виникли пожежі на об'єктах інфраструктури та є один постраждалий

В ОК "Південь" підтвердили визволення ще семи населених пунктів Херсонщини

Зеленський закликає всі країни підтвердити повагу до принципу непорушності кордонів

Українська армія здійснює швидкий і потужний рух на півдні

ОСТАННЄ

Зеленський: На захоплених територіях РФ знищує основи життя – економіку, соціальну сферу, культуру

Примусово мобілізованих чоловіків із Луганська без підготовки направляють до підрозділів, які зазнали найбільших втрат

Ворог за ніч завдав шість ударів по Білій Церкві, пошкоджено інфраструктуру, постраждала одна людина

У Донецькій області російські війська вбили одного мирного жителя та поранили ще шістьох

Зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил України знищили шість іранських дронів-камікадзе супротивника на півдні

Росіяни за день двічі обстріляли три ОТГ Сумщини

Окупанти вкотре обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три ОТГ Дніпропетровщини

Байден заборонив Мінфіну США брати участь у транзакціях із обміном СПЗ Росії та Білорусі

ЗС України знищили три ворожі БПЛА, а також гелікоптери Мі-8 та Мі-24 у Миколаївській і Херсонській області

Південна Корея та США здійснили запуск чотирьох ракет у Японське море

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА