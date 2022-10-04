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22:08 04.10.2022

Викрадення і терор працівників ЗАЕС – це черговий приклад порушення ядерної безпеки

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Викрадення і терор працівників ЗАЕС – це черговий приклад порушення ядерної безпеки

Викрадення і терор працівників Запорізької АЕС – це черговий приклад порушення ядерної безпеки, заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Викрадення і терор працівників – це черговий приклад порушення ядерної безпеки. Через неправомірні та небезпечні дії окупантів весь світ може опинитися під загрозою", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Старуха, завдяки активному розголосу викраденого напередодні 1 жовтня генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова вдалося швидко повернути.

Глава ОВА зазначив, що зустрівся із Мурашовим та обговорив варіанти вирішення напруженої ситуації навколо АЕС і позицію міжнародних партнерів України.

За його словами, "єдиним рішенням на наш погляд є повна демілітаризація зони атомної станції та повернення контролю до НАЕК "Енергоатом".

Старух наголосив, що "очікуємо на реальні дії від міжнародних організацій і протидіємо російській агресії".

 

 

 

Теги: #викрадення #заес #працівники

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