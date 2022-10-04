Події

20:49 04.10.2022

Глава МАГАТЕ цього тижня відвідає Київ, а потім - Москву для переговорів щодо ЗАЕС

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Глава МАГАТЕ цього тижня відвідає Київ, а потім - Москву для переговорів щодо ЗАЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі цього тижня відвідає Київ, а пізніше – Москву для продовження консультацій щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС, повідомляється у заяві агентства у вівторок.

"Гендиректор Рафаель Гроссі відвідає Київ, а потім - Москву пізніше цього тижня, щоб продовжити консультації, націлені на якнайшвидше узгодження та створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС", - йдеться у заяві агентства.

Зазначається, що наскільки відомо МАГАТЕ, генеральний директор ЗАЕС Ігор Мурашов зараз перебуває зі своєю родиною на території, яку контролює Україна, і не продовжуватиме виконувати свої обов'язки на ЗАЕС. "Поки не ясно, хто замінить його у цій ролі", - йдеться у заяві.

"Експерти МАГАТЕ, які були присутні на ЗАЕС, повідомили, що сьогодні було завершено ремонтні роботи на зрошувальному басейні в районі енергоблоків №5 та №6, пошкоджених у результаті обстрілу 20 вересня. Повідомлень про обстріли в районі ЗАЕС із суботи, 4 жовтня, не надходило" , – повідомило МАГАТЕ.

 

 

 

Теги: #україна #візит #росія #магате

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