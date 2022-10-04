Події

20:17 04.10.2022

Шмигаль: Ми маємо бути готовими до терористичних актів Росії проти критичної інфраструктури

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Шмигаль: Ми маємо бути готовими до терористичних актів Росії проти критичної інфраструктури

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна має бути готовою до терористичних актів Росії проти критичної інфраструктури.

"Після семи місяців повномасштабної війни вже всі розуміють, що ми маємо справу з країною-терористом. Тому ми маємо бути готові до терористичних актів росії проти нашої критичної інфраструктури. Йдеться насамперед про ракетні обстріли, але це не єдиний ризик", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, за словами прем'єра, йдеться і про можливість повного припинення газового транзиту через територію України до Європи.

"Такого сценарію не можна виключати. Тому підготовлено план максимально економного та ефективного використання наявного ресурсу газу. Саме тому середня температура в будинках українців цієї зими може бути нижчою, ніж у минулі роки. Зараз таку політику запроваджують більшість країн Європи. Ми живемо та працюємо в умовах війни, і кожен із нас має розуміти ставлення до цих викликів", - наголосив він.

Також Шмигаль заявив, що є загроза масованих атак росіян на теплоенергетичну інфраструктуру.

"Тому, по-перше, працюємо над захистом критично важливих об'єктів. По-друге, створюємо запаси альтернативних джерел енергії у той час, поки триватимуть аварійні ремонтні роботи. Такий запас уже формується. Гроші на це виділили ще влітку. Держава закуповує мобільні котельні і генератори. Частину коштів отримуємо як гуманітарну допомогу від наших партнерів", - зазначив він.

На крайній випадок, за словами прем'єра, розроблено та доведено до обласних військових адміністрацій алгоритми евакуації населення.

"Їх активують за наявності критичних інфраструктурних пошкоджень, які неможливо усунути упродовж короткого терміну", - підсумував Шмигаль.

Теги: #зима #премєр #проблеми

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