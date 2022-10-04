Кабмін пропонує припинити дію угоди з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді припинити дію угоди з урядом Білорусі про уникнення подвійного оподаткування.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, схвалено проєкт закону «Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилення від сплати податків щодо податків на доходи та майно».

Зазначається, що ухвалення законопроєкту сприятиме прискоренню згортання економічних і фінансових зв'язків з Білоруссю, що підтримує безпрецедентну, відкриту, широкомасштабну війну Росії проти України.